Житель Подмосковья застрелил родственниц из-за раздела собственности

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Тела трёх человек нашли в городе Дмитрове Московской области. Мужчина застрелил двух женщин, а затем покончил с собой. Причиной стала ссора из-за раздела имущества.

Инцидент произошёл в одном из садовнических некоммерческих товариществ (СНТ), говорится на сайте СК. В ходе конфликта нападавший выстрелил их охотничьего ружья в пожилую хозяйку участка и её дочь. Женщины скончались на месте от полученных травм.

Следователи и криминалисты изъяли ружьё. Сейчас они допрашивают свидетелей и очевидцев. Назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетическая, дактилоскопическая и баллистическая экспертизы, а также проводится комплекс других мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

По информации источника РИА Новости, погибшие приходились мужчине родственницами.

Ранее, как писал NEWS.ru, мужчина в Самаре зарубил мачете обоих своих родителей. После этого тело матери он обезглавил. Убийца совершил это преступление из-за личной неприязни.