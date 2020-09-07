Житель Подмосковья застрелил родственниц из-за раздела собственности

Тела трёх человек нашли в городе Дмитрове Московской области. Мужчина застрелил двух женщин, а затем покончил с собой. Причиной стала ссора из-за раздела имущества.
Инцидент произошёл в одном из садовнических некоммерческих товариществ (СНТ),
Следователи и криминалисты изъяли ружьё. Сейчас они допрашивают свидетелей и очевидцев. Назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетическая, дактилоскопическая и баллистическая экспертизы, а также проводится комплекс других мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.
По информации источника РИА Новости, погибшие
Ранее, как писал NEWS.ru, мужчина в Самаре зарубил мачете обоих своих родителей. После этого тело матери он обезглавил. Убийца совершил это преступление из-за личной неприязни.
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