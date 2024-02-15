В Москве горит «Известия холл». Фото с места пожара

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Рано утром в здании «Известия холла» на Пушкинской площади начался пожар. Огонь быстро распространился внутри здания, с крыши валит густой черный дым. На место пожара приехали несколько машин МЧС, информации о пострадавших пока не поступало, но известно, что один человек не выходит на связь. Возможно, он находится внутри горящего здания.

Площадь возгорания, по данным спасателей, составляет 1500 квадратных метров. Изначально пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных. Бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms, которые находятся в здании, сгорели. На данный момент огонь локализовали и ранг понизили до второго. Во дворе обрушился металлический купол строения.

Из-за пожара закрыт вход на станцию метро «Пушкинская» и перекрыта часть Тверского бульвара, три полосы из четырех на Тверской улице в сторону Садового кольца и одна полоса из четырех по Большому Путинковскому переулку.

Снимки с места происшествия — в галерее NEWS.ru.

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