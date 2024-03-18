В Кузбассе машина скорой помощи сбила пенсионерку на пешеходном переходе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новокузнецке Кемеровской области водитель скорой помощи сбил на пешеходном переходе пенсионерку, сообщили РИА Новости в ГУМВД по региону. Женщина умерла в больнице.

53-летний водитель автомобиля скорой медицинской помощи, двигаясь с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами, совершил наезд на 83-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть <...> на разрешающий сигнал светофора. В результате пенсионерка была доставлена в больницу, где впоследствии скончалась, — сказано в сообщении.

ДТП случилось в воскресенье, 17 марта, в 17:00 (13:00 мск) на улице Ноградской в районе дома № 3. По факту ДТП начата доследственная проверка, будет проведена комплексная автотехническая экспертиза, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в ГИБДД сообщили, что водитель грузовика «Ситрак» по неизвестным причинам грубо нарушил ПДД на участке трассы Р-255 «Сибирь» в Боготольском районе Красноярского края, допустив выезд на полосу встречного движения, где в этот момент двигалась «Газель» под управлением 52-летнего мужчины, и устроил смертельное ДТП. В результате виновник аварии получил травмы, несовместимые с жизнью.