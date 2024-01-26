Украинский блогер поджигает дома в России? Кто стал жертвой, связь с Шарием

Фото: t.me/ASupersharij

Анатолий Шарий

Серия поджогов в разных городах России привела к первой жертве в Подмосковье. Кто погиб в пожаре в частном доме, почему в происходящем винят украинского блогера Анатолия Шария, при чем здесь украинская разведка?

Кто погиб в пожаре в Подмосковье

Telegram-канал SHOT сообщил, что жертвой пожара в подмосковном городе Ступино стала пожилая женщина Надежда Э., которая проживала на улице Щорса. Полиция задержала трех подозреваемых из Коломны, из них двое — несовершеннолетние. Молодые люди приехали в Ступино и бросили бутылку с зажигательной смесью в дом, поскольку получили заказ онлайн от неизвестного им человека.

SHOT связывает поджог с именем украинского блогера Анатолия Шария. В отношении исполнителей возбуждены дела по двум статьям.

При чем здесь Анатолий Шарий

По данным SHOT, задержанные подростки сообщили, что считают украинского блогера конечным заказчиком нападения.

«По их словам, целью была модератор канала „Труха Барселона“ по имени Люда, но банда промахнулась: погибшая случайно пенсионерка оказалась ее тетей. Задержанные утверждают, что все это из-за конфликта Шария и канала „Труха Барселона“, где постоянно смеются над блогером», — пишет SHOT.

По предварительным данным, подростки успели выполнить пять или шесть заказов, устраивая поджоги. Предположительно, во всех случаях в столичном регионе это было связано с Людой из канала «Труха Барселона».

«Труха Барселона» входит в холдинг популярных анонимных Telegram-каналов, который распространился из Харькова с 2019 года. Авторов «Трухи» часто критиковали за распространение непроверенных сведений и фейков. Большую известность канал получил после начала СВО в феврале 2022 года. По информации «Фонтанки», предполагаемая цель поджигателей ранее модерировала комментарии в канале «Труха Барселона».

Ряд СМИ раскритиковали офис президента Украины за то, что на закрытую встречу с Владимиром Зеленским в октябре 2023 года был приглашен администратор «Трухи». Сеть Telegram-каналов заподозрили в работе на СБУ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто стал жертвой поджогов

«Фонтанка» писала о серии квартирных поджогов в Петербурге, целью которых стала Люда из канала «Труха Барселона» и люди, связанные с криптоблогером Петром Луневым, известным как Одиссей.

25 января за три часа до рассвета произошел поджог в подъезде дома на Карпинского. Там горела автомобильная покрышка, жилец надышался угарным газом и был госпитализирован. Этот случай стал 15-м эпизодом в серии поджогов только в Санкт-Петербурге. По информации «Фонтанки», два года назад модератор канала «Труха Барселона» снимала тут квартиру.

47news.ru приводит серию случаев, связанных с 21-летним криптоблогером Петром Луневым. Он проживает в Таиланде, поэтому целью стали его родители, жена, бабушка, партнеры по бизнесу и даже дед бывшей жены Лунева. Исполнители акций были задержаны и оказались подростками или антисоциальными людьми, которых наняли через соцсети.

«Профильные криптоканалы сообщали, что Лунев и украинский блогер Анатолий Шарий запускали „криптопирамиду“. По нашим данным, год назад они действительно начали сотрудничать. Луневу была нужна огромная аудитория Шария, Шарию — мозги Лунева. С ноября 2023 года у Лунева с Шарием начинается конфликт», — пишет издание.

Причиной стала криптовалюта SUNDAE на сумму $8 млн. Отец Лунева написал заявление в прокуратуру.

Еще одной целью в Петербурге стал журналист Трофим Татаренков. Он предполагал «украинский след», однако «Фонтанка» выяснила, что 22-летний сын Татаренкова участвовал в рекламе криптовалюты, которой торговал Лунев.

Целью поджога также стала журналист со Ставрополья Полина Реутова. Mash приводит ее версию: когда-то она делала совместные стримы с Шарием, но он разозлился на нее, когда она поддержала блогера Стаса Ай, Как просто. После те же люди получили заказ на «акцию-поздравление» для начальника украинской разведки Кирилла Буданова — они должны были снять картинку с гербом ГУР на фоне штаба Южного военного округа ВС РФ в Ростове-на-Дону.

К середине января 2024 года «эпидемия горящих покрышек» распространилась на четыре города. Как сообщает 74.ru, двое жителей Екатеринбурга 11 января устроили поджоги покрышек по двум адресам в Челябинске. Всего у них было три заказа. Эти случаи также связали с Шарием.

Кто такой Анатолий Шарий

Как пишет «Фонтанка», Анатолий Шарий — украинский политик, создатель Партии Шария и блогер с аккаунтами в Telegram, TikTok и запрещенных в России соцсетях. Он активно высказывался на политические темы на Украине, в результате чего столкнулся с обвинениями в пророссийской позиции. С 2012 года Шарий получил политическое убежище в Евросоюзе. Украина запрашивала его экстрадицию. Летом 2023 года на Украине его заочно обвинили в госизмене.

В 2022 году Шария повторно арестовали в Испании, но не экстрадировали. Генпрокуратура Литвы расследует в отношении него дело об отмывании денег. Испанское издание El Diario в октябре 2023 года сообщило о нападении на виллу Шария в городе Таррагона с использованием «коктейлей Молотова». Блогер заявил, что связывает нападение с видеозаписью в своем канале о торговле наркотиками на Украине.

Шарий отрицает свою причастность к поджогам на территории России. Он связал серию поджогов со своим постом 14 января о крушении криптотокена Grimace, который создал Петр Лунев.

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