https://static.news.ru/photo/9a26eaa0-374f-11ea-a571-fa163e074e61_660.jpg Фото: 02.mchs.gov.ru

Три человека пострадали в результате хлопка бытового газа в многоэтажном доме в Уфе. От хлопка обрушился потолок на втором этаже здания.

В итоге были эвакуированы более 30 человек, на данный момент проводится разборка конструкций. Происшествие случилось в двухэтажном доме № 16 на Пекинской улице, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан. На место выезжали пять бригад скорой помощи.

Среди пострадавших есть ребёнок, все трое доставлены в больницу. Один из взрослых находится в тяжёлом состоянии, другой — в состоянии средней тяжести. На месте происшествия работает оперативный штаб.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Самаре пять человек госпитализированы с отравлением угарным газом. По предварительной версии, причиной послужила неисправность газового оборудования, связанная с тем, что дымоотводящий рукав не соответствует диаметру дымохода.