Три человека пострадали в результате хлопка бытового газа в многоэтажном доме в Уфе. От хлопка обрушился потолок на втором этаже здания.
В итоге были эвакуированы более 30 человек, на данный момент проводится разборка конструкций. Происшествие случилось в двухэтажном доме № 16 на Пекинской улице,
Среди пострадавших есть ребёнок, все трое доставлены в больницу. Один из взрослых находится в тяжёлом состоянии, другой — в состоянии средней тяжести. На месте происшествия работает оперативный штаб.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Самаре пять человек госпитализированы с отравлением угарным газом. По предварительной версии, причиной послужила неисправность газового оборудования, связанная с тем, что дымоотводящий рукав не соответствует диаметру дымохода.
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