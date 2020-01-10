https://static.news.ru/photo/6d657e16-3455-11ea-b2c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Самаре пять человек госпитализированы с отравлением угарным газом.

Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС. По её данным, среди пострадавших — двое детей.

Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет, — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл в доме на улице Гвардейской. По предварительной версии, причиной послужила неисправность газового оборудования, связанная с тем, что дымоотводящий рукав не соответствует диаметру дымохода, передаёт РИА Новости .

Ранее NEWS.ru писал о том, что в городе Балашове Саратовской области два человека погибли от отравления бытовым газом.