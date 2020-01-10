В Самаре пять человек госпитализированы с отравлением угарным газом.
Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС. По её данным, среди пострадавших — двое детей.
Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет, — говорится в сообщении.
Инцидент произошёл в доме на улице Гвардейской. По предварительной версии, причиной послужила неисправность газового оборудования, связанная с тем, что дымоотводящий рукав не соответствует диаметру дымохода, передаёт
Ранее NEWS.ru писал о том, что в городе Балашове Саратовской области два человека погибли от отравления бытовым газом.
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