Тело жителя США нашли в пакете на крыше фастфуда

https://static.news.ru/photo/24b54788-c987-11ea-b210-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandra Schuler/dpa/Global Look Press

Полицейские Нью-Йорка обнаружили труп мужчины в полиэтиленовом пакете. Тело находилось на крыше ресторана McDonald's.

Сотрудники правоохранительных органов предъявили обвинение 18-летней Аяме Стамулис. Силовики считают, что она и два её подельника ворвались в квартиру жертвы, так как хотели совершить кражу. Они не были готовы к тому, что дома кто-то есть, передаёт New York Post.

Преступники заставили жильца выпить жидкую каустическую соду, а затем задушили его. Они завернули тело в пластиковый пакет и выбросили из окна.

Он (труп. — NEWS.ru) выглядел так, как будто был там несколько дней, потому что лежал мокрым в воде от дождя, — рассказал свидетель, который живёт рядом.

Ранее тела 14 человек были обнаружены в штате Халиско на западе Мексики. Трупы найдены на территории двух ранчо в Лагос-де-Морено в рамках операции по поиску пропавших без вести людей. Тела находились на поверхности, два из них уже опознаны. Среди погибших — 12 мужчин и 2 женщины. Многие из них покрыты известью, у некоторых также были связаны ноги и руки, писал NEWS.ru.