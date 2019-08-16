https://static.news.ru/photo/f461c5c0-c10d-11e9-ae6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Водитель легковушки, погибший в результате ДТП с автобусом в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области, по предварительной информации, уснул за рулём. Машина выехала на полосу встречного движения.

ДТП произошло около населённого пункта Дегтярка. Погиб водитель KIA Rio, который, по предварительным данным, заснул за рулём, — цитирует ТАСС представителя экстренных служб региона.

Как писал News.ru, ранее один человек погиб и ещё 11 пострадали в результате ДТП с участием междугороднего автобуса под Тулой. Инцидент произошёл на автодороге Лопатково — Ефремов.