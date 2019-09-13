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Два параплана столкнулись во время полёта в Чегемском ущелье на территории Кабардино-Балкарии. Три человека пострадали, один из них погиб.

По информации спасателей, пострадавший — мужчина 1974 года рождения из города Краснодара — скончался в карете скорой помощи, — говорится на сайте республиканского ГУ МЧС. Ещё один пострадавший, житель Ростова-на-Дону,...