Сотрудники правоохранительных органов задержали и предъявили обвинение жителю Калининграда, который подозревается в убийстве иностранца и сожжении его тела в биотуалете.
Полиция выяснила, что пострадавшего до смерти избили на улице Павлика Морозова. По данным ведомства, преступник попытался замести следы, устроив пожар, передаёт
В настоящий момент Московский районный суд города выбирает меру пресечения. Следователи попросили заключить предполагаемого убийцу под стражу.
Как ранее писал News.ru, пожар произошёл в биотуалете, расположенном на одной из строительных площадок Калининграда. Внутри силовики нашли мёртвого человека.