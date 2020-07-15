Силовиков в Екатеринбурге осудили за изнасилование девушки на службе

https://static.news.ru/photo/ee11779c-c6a2-11ea-899c-fa163e074e61_660.jpg Фото: zonaprava.com

Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение о тюремном заключении в отношении троих экс-полицейских за изнасилование девушки в служебном автомобиле. Об этом рассказал адвокат правозащитной организации «Зона права» Алексей Бушмаков.

Инцидент произошёл в августе 2019 года. По версии следствия, сотрудники патрульно-постовой службы задержали 22-летнюю уроженку Казахстана. Они посадили её в патрульный автомобиль и изнасиловали. Преступники угрожали отвезти её в отдел полиции и «пустить по кругу», говорится на сайте правозащитной организации.

Вадим Мустафин приговорён к 6,5 годам, а Вячеслав Тропин и Андрей Бессарабов — к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, — поделился адвокат.

По итогам внутренней проверки преступники и ещё трое их начальников были уволены. Кроме того, 14 сотрудников правоохранительных органов получили дисциплинарные взыскания.

Ранее NEWS.ru писал, что анестезиолог Армен Оганесян приговорён Ленинским районным судом Санкт-Петербурга к десяти годам колонии за изнасилование прооперированных пациенток.