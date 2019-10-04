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Число пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Самаре увеличилось. В больницы доставлены ещё несколько пассажиров.

Госпитализированы уже 13 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС. Авария произошла утром 6 октября в Кировском районе. Изначально сообщалось о семи травмированных. В общей сложности в...