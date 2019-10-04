Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

13-летняя школьница из Ленинградской области была госпитализирована после того, как, по её словам, выпила сок. Инцидент произошёл в городе Каменогорске Выборгского района.

Состояние пострадавшей врачи оценивают как тяжёлое, пишет «Регион Online».

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшего.

Ранее News.ru писал, что в испанской Каталонии 14 туристов отравились ядовитыми испарениями. ЧП произошло на курорте Камбрильс. Шестерых госпитализировали в тяжёлом состоянии.

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