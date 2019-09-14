Полиция начала проверку ЧП, произошедшего в детском саду города Улан-Удэ, где на ребёнка упал шкаф. Об этом сообщает пресс-служба МВД Бурятии.
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В данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, — сообщили агентству в МВД.
Инцидент произошёл, когда детям делали прививки. По словам очевидцев, малыш лежал в луже крови, медики наложили ему 12 швов. Ребёнку предстоит длительное лечение и пластическая операция.
Как писал News.ru, ранее бывшая мурманская чиновница, которая сбила подростка, потребовала у его родителей 100 тысяч на ремонт автомобиля.