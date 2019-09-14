Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Погибшие при столкновении грузовика и пригородного автобуса в Ярославской области водители транспортных средств опознаны. Информацию об этом озвучили в оперативном штабе на месте ДТП.

Пока двое погибших опознаны — оба водителя. Фура: Калиш Анатолий Григорьевич, 1961 года рождения, зарегистрирован в Краснодарском крае. Водитель автобуса ПАЗ: Пойков Сергей Николаевич, зарегистрирован в Гаврилов-Ямском районе [Ярославской области],...