Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полиция начала проверку ЧП, произошедшего в детском саду города Улан-Удэ, где на ребёнка упал шкаф. Об этом сообщает пресс-служба МВД Бурятии.

Как передаёт РИА Новости, в полицию сообщение о травмировании ребёнка в детсаду поступило из медучреждения.

В данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, — сообщили агентству в МВД.

Инцидент произошёл, когда детям делали прививки. По словам очевидцев, малыш лежал в луже крови, медики наложили ему 12 швов. Ребёнку предстоит длительное лечение и пластическая операция.

Как писал News.ru, ранее бывшая мурманская чиновница, которая сбила подростка, потребовала у его родителей 100 тысяч на ремонт автомобиля.

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