Жительница города Можга Удмуртской Республики умерла в своей квартире. Живший с ней 13-летний ребёнок, страдающий ДЦП, неделю пытался позвать на помощь.
У мальчика была эпилепсия и он не мог говорить, передаёт
Он добрался до кухни и попытался открыть кран, чтобы попить. Однако мальчик упал с коляски, а вода из открывшегося крана затопила кухню. Квартира находилась на первом этаже, и никто не заметил, что подвал затоплен.
В результате, согласно предварительной информации, мальчик умер от переохлаждения. 6 декабря трупы обнаружили. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.
Как писал NEWS.ru ранее, мать-одиночка из села Нижняя Иволга в Бурятии в состоянии алкогольного опьянения уронила своего годовалого ребёнка на кирпичи. На следующее утро она обнаружила, что малыш мёртв, спрятала его тело в диван и ушла в двухнедельный запой.
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