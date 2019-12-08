https://static.news.ru/photo/cb2744f8-19b6-11ea-8ea4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Жительница города Можга Удмуртской Республики умерла в своей квартире. Живший с ней 13-летний ребёнок, страдающий ДЦП, неделю пытался позвать на помощь.

У мальчика была эпилепсия и он не мог говорить, передаёт Udm-Info со ссылкой на знакомого семьи. Ребёнок попытался создать шум, но соседи, привыкшие к подобным звукам, не обратили никакого внимания.

Он добрался до кухни и попытался открыть кран, чтобы попить. Однако мальчик упал с коляски, а вода из открывшегося крана затопила кухню. Квартира находилась на первом этаже, и никто не заметил, что подвал затоплен.

В результате, согласно предварительной информации, мальчик умер от переохлаждения. 6 декабря трупы обнаружили. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Как писал NEWS.ru ранее, мать-одиночка из села Нижняя Иволга в Бурятии в состоянии алкогольного опьянения уронила своего годовалого ребёнка на кирпичи. На следующее утро она обнаружила, что малыш мёртв, спрятала его тело в диван и ушла в двухнедельный запой.