Ребёнка госпитализировали после падения с аттракциона в ТЦ в Москве

https://static.news.ru/photo/a1fceb88-16b7-11eb-9d93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Семилетний мальчик упал с аттракциона «Тарзанка» в одном из торговых центров Москвы. Ребёнка доставили в медицинское учреждение с травмами.

По предварительной информации, вечером 24 октября семилетний ребёнок находился в игровой зоне детского центра, где упал с аттракциона. В результате мальчик доставлен в медицинское учреждение, — рассказала глава пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефёдова.

Она отметила, что межрайонной прокуратуре поручена проверка, передаёт РИА Новости.

По информации источника журналистов, врачи диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, компрессионный перелом седьмого грудного позвонка и ушиб брюшной стенки живота.

Ранее, как писал NEWS.ru, десятилетний мальчик погиб во время катания на квадроцикле в поле в подмосковных Бронницах. По предварительным данным, во время катания мальчик не справился с управлением и опрокинулся на квадроцикле. От полученных травм он скончался на месте.