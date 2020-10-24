Ребёнка госпитализировали после падения с аттракциона в ТЦ в Москве

Семилетний мальчик упал с аттракциона «Тарзанка» в одном из торговых центров Москвы. Ребёнка доставили в медицинское учреждение с травмами.
По предварительной информации, вечером 24 октября семилетний ребёнок находился в игровой зоне детского центра, где упал с аттракциона. В результате мальчик доставлен в медицинское учреждение, — рассказала глава пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефёдова.
Она отметила, что межрайонной прокуратуре поручена проверка,
По информации источника журналистов, врачи диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, компрессионный перелом седьмого грудного позвонка и ушиб брюшной стенки живота.
Ранее, как писал NEWS.ru, десятилетний мальчик погиб во время катания на квадроцикле в поле в подмосковных Бронницах. По предварительным данным, во время катания мальчик не справился с управлением и опрокинулся на квадроцикле. От полученных травм он скончался на месте.