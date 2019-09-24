https://static.news.ru/photo/27f19612-def1-11e9-9eb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ СКР по Чувашии/chuvashiasledcom/facebook.com

Уголовное дело заведено на жителя Моргаушского района Чувашии, который на автомобиле наехал на полицейского, пытавшегося задержать его после ДТП. Информацию об этом распространило республиканское СУ СК.

Авария произошла 24 сентября возле деревни Юнга, виновник скрылся на автомобиле ВАЗ-2110, однако местонахождение нарушителя было установлено полицейским, который на служебной машине стал преследовать подозреваемого, говорится на сайте ведомства .

В деревне Выселок Коминтерн нарушитель остановился, поскольку ворота из этого населённого пункта были закрыты. Сотрудник органов внутренних дел вышел из служебной машины и направился к нему, однако тот развернулся и, не исполнив требования полицейского об остановке транспортного средства, целенаправленно совершил на него наезд и скрылся, — раскрываются подробности в пресс-релизе.

Пострадавший полицейский вновь стал преследовать нарушителя, который в итоге съехал в кювет у деревни Оринино, где и был задержан. Впоследствии выяснилось, что злоумышленник находился за рулём в пьяном виде и без водительского удостоверения.

На него заведено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Следствие собирается требовать от суда заключить его в СИЗО.

Как писал News.ru, ранее в пресс-службе столичной ГИБДД сообщили, что более 14 тысяч водителей были задержаны на московских дорогах по подозрению в употреблении спиртных напитков за восемь месяцев 2019 года. Почти половина из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования.