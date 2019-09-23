https://static.news.ru/photo/f2ea5f12-dea5-11e9-bdd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Более 14 тысяч водителей были задержаны на московских дорогах по подозрению в употреблении спиртных напитков за восемь месяцев текущего года. Почти половина из них отказалась от прохождения медицинского освидетельствования, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

Вместе с тем, как отметили в ведомстве, более тысячи человек уличены в повторном вождении в нетрезвом виде. За это предусмотрена уголовная ответственность, напомнили в Госавтоинспекции.

Там подчеркнули, что по всем выявленным фактам водители были привлечены к административной ответственности.

В июне, как писал News.ru, президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за «пьяные» ДТП. Если авария с участием нетрезвого водителя привела к гибели человека, виновному грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.