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Природный пожар в Ростовской области локализован

08:58, 05 сентября 2020
Фото: 61.mchs.gov.ru

В МЧС заявили о том, что лесной пожар в Ростовской области, с которым спасатели борются четвёртые сутки, был локализован.

На 07:00 мск пожар в Тарасовском районе Ростовской области локализован, — приводит ТАСС сообщение МЧС.

В ведомстве пострадавшую от лесных пожаров площадь оценили в 16 тыс. га. Согласно информации, полученной при воздушном наблюдении, активного горения в зоне пожаров не обнаружено.

Ранее NEWS.ru писал, что в результате лесных пожаров в нескольких районах Ростовской области пострадали по меньшей мере 46 человек. По предварительным данным одной из причин масштабного природного пожара стало замыкание электропроводки на хуторе Садки.

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