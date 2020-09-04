Природный пожар в Ростовской области локализован

В МЧС заявили о том, что лесной пожар в Ростовской области, с которым спасатели борются четвёртые сутки, был локализован.
На 07:00 мск пожар в Тарасовском районе Ростовской области локализован, — приводит ТАСС сообщение МЧС.
В ведомстве пострадавшую от лесных пожаров площадь оценили в 16 тыс. га. Согласно информации, полученной при воздушном наблюдении, активного горения в зоне пожаров не обнаружено.
Ранее NEWS.ru писал, что в результате лесных пожаров в нескольких районах Ростовской области пострадали по меньшей мере 46 человек. По предварительным данным одной из причин масштабного природного пожара стало замыкание электропроводки на хуторе Садки.