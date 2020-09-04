Природный пожар в Ростовской области локализован

https://static.news.ru/photo/f811225a-ef3e-11ea-9c54-fa163e074e61_660.jpg Фото: 61.mchs.gov.ru

В МЧС заявили о том, что лесной пожар в Ростовской области, с которым спасатели борются четвёртые сутки, был локализован.

На 07:00 мск пожар в Тарасовском районе Ростовской области локализован, — приводит ТАСС сообщение МЧС.

В ведомстве пострадавшую от лесных пожаров площадь оценили в 16 тыс. га. Согласно информации, полученной при воздушном наблюдении, активного горения в зоне пожаров не обнаружено.

Ранее NEWS.ru писал, что в результате лесных пожаров в нескольких районах Ростовской области пострадали по меньшей мере 46 человек. По предварительным данным одной из причин масштабного природного пожара стало замыкание электропроводки на хуторе Садки.