Иностранец, потерявшийся в степи в Астраханской области, самостоятельно добрался до областного центра на попутном транспорте.
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Иностранец путешествовал по региону на мотоцикле. СМИ разошлись в деталях истории и национальной принадлежности мужчины. По одним данным, заявление о его пропаже подала подруга и он является гражданином Германии. По другим — он дозвонился до экстренных служб сам и сообщил, что потерялся и является гражданином Португалии.
В поисках иностранца участвовали полиция и специалисты организации «Волгоспас».
Как ранее писал News.ru, под Нижним Новгородом нашли живой заблудившуюся девочку. Пятилетний ребенок провёл в лесу три с половиной дня без воды и еды.