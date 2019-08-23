https://static.news.ru/photo/0bff2146-c6a9-11e9-843b-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/mchsastrakhan

Иностранец, потерявшийся в степи в Астраханской области, самостоятельно добрался до областного центра на попутном транспорте.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, иностранный гражданин сейчас находится в Астрахани. В медицинской помощи он не нуждается. Представители ведомства сообщили, что мужчина сам вышел на связь и сообщил, что с ним всё в порядке.

Иностранец путешествовал по региону на мотоцикле. СМИ разошлись в деталях истории и национальной принадлежности мужчины. По одним данным, заявление о его пропаже подала подруга и он является гражданином Германии. По другим — он дозвонился до экстренных служб сам и сообщил, что потерялся и является гражданином Португалии.

В поисках иностранца участвовали полиция и специалисты организации «Волгоспас».

Как ранее писал News.ru, под Нижним Новгородом нашли живой заблудившуюся девочку. Пятилетний ребенок провёл в лесу три с половиной дня без воды и еды.