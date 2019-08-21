Фото: A.Savin/Wikimedia Commons

Мужчина, облитый горючей жидкостью на юге Москвы, не смог убежать от обидчиков, так как является инвалидом.

Об этом рассказала его бывшая жена, передаёт телеканал «360». По её словам, она узнала об инциденте от дочери. По мнению женщины, бывший супруг вышел за сигаретами и остановился поиграть с...