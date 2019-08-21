Спасатели нашли пятилетнюю девочку, заблудившуюся в лесу у села Степановка Нижегородской области. Поисковая операция длилась четыре дня.
Представитель поисково-спасательной группы «Рысь» Надежда Ермолаева сообщила, что сейчас девочку эвакуируют, передаёт
Как ранее писал News.ru, мужчину с тёщей и трёхлетним сыном, отправившихся на поиски грибов и заплутавших в лесу, удалось найти поисковикам в Хабаровском крае. Грибники потерялись у посёлка Большая Картель в 45 километрах от Комсомольска-на-Амуре.