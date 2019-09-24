https://static.news.ru/photo/03d7a344-dee1-11e9-b3cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники полиции и ФСБ остановили автомобиль Mitsubishi Delica на трассе в Туве. В машине силовики нашли 54 тысячи патронов.

Служащие изъяли незаконные предметы у 49-летнего жителя Кызыла, сообщается на сайте местного МВД. В результате проверки было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в гараже у обвиняемого обнаружили тысячу бутылок спиртосодержащих веществ без акцизных марок и документов. Этот факт также подлежит проверке.

Ранее News.ru писал, что сотрудники украинских правоохрантельных органов нашли арсенал оружия и боеприпасов возле неработающей шахты в Луганской области. Склад находился на территории вокруг заброшенной шахты в городе Приволье. Полицейские изъяли два гранатомёта, миномётную мину, гранаты и около 1,5 тысячи патронов различного калибра.