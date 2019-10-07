https://static.news.ru/photo/249ba830-b972-11e9-b39f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Силовики задержали 14-летнего подростка, подозреваемого в изнасиловании шестилетней девочки в Ленинградской области. Информацию об этом озвучили в региональном СУ СК.

Жительница города Тихвин сообщила в правоохранительные органы о сексуальном насилии в отношении её шестилетней внучки. По данному факту заведено уголовное дело по статье «изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста», говорится на сайте ведомства .

По версии следствия, к совершению преступления оказался причастен 14-летний ученик спецшколы открытого типа в Петербурге, ранее проживавший в Тихвине. Силовики полагают, что ранее он «совершал преступления и правонарушения», а также «состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних».

Подросток задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как писал News.ru, ранее алтайские следователи задержали двух злоумышленников, которые избили и ограбили 45-летнего таксиста, угнали его машину, а затем изнасиловали 29-летнюю пассажирку, которая в этот момент находилась в автомобиле. Двум другим участникам преступления удалось скрыться.