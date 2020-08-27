Мужчину жестоко убили и изнасиловали из-за лжи ребёнка

https://static.news.ru/photo/f2ba4bc6-e898-11ea-994a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителя города Верхняя Пышма Свердловской области приняли за педофила. Мужчине проломили череп, а затем его изнасиловали.

Семейная пара собралась встретиться с друзьями 23 августа. Супруги решили отправить дочерей трёх и десяти лет к тёте бывшего мужа матери, детей отвёз туда друг семьи.

На следующий день мать приехала забирать детей, и трёхлетняя дочь рассказала, что муж тёти трогал её. Женщина позвонила своему сожителю, тот приехал к предполагаемому обидчику с тремя приятелями. Они напали на мужчину, пробили ему череп металлической трубой, а затем изнасиловали его.

Тётю тоже избили. Мол, она на защиту педофила встала, — рассказал журналистам «КП-Урал» бывший муж матери девочек.

Вечером 24 августа женщину, её сожителя и ещё одного участника инцидента задержали. Ещё двоих предполагаемых убийц объявили в розыск. Им предъявили обвинение по статье об убийстве с особой жестокостью по предварительному сговору.

При этом факт сексуальных домогательств не подтвердился, дети пошутили, так как хотели напугать взрослых. Старшая дочка подговорила младшую, рассказала подруга обвиняемой.

Как писал NEWS.ru, бывшего руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова подозревают в связи с девочкой-подростком. Её адвокат Шота Горгадзе заявил, что экс-чиновник был другом семьи, а получать «непристойные сообщения» от подозреваемого школьница начала ещё в возрасте 13 лет. Когда ей исполнилось 15, Натаров пригласил подростка в кино. Девочка согласилась, но потом оказалось, что Натаров арендовал приватный зал.