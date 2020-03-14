Девушки-промоутеры пострадали после нападения мужчины в Москве. Злоумышленник начал стрелять в них из окна.
Одна пострадавшая получила пулю в ногу, у другой задет только капюшон,
Инцидент произошёл на Краснодарской улице на юго-востоке Москвы.
Как писал NEWS.ru, ранее полицейские задержали мужчину, который начал стрелять в магазине подмосковного Дедовска. Инцидент произошёл на Больничной улице.
21-летний покупатель решил не платить за замороженные чебуреки, а просто унести их с собой. Когда ему попыталась помешать продавщица, злоумышленник достал пистолет и начал стрелять, а потом скрылся.
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