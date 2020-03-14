https://static.news.ru/photo/5bf7b354-66de-11ea-bce0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девушки-промоутеры пострадали после нападения мужчины в Москве. Злоумышленник начал стрелять в них из окна.

Одна пострадавшая получила пулю в ногу, у другой задет только капюшон, передаёт РЕН ТВ. Среди жертв есть несовершеннолетняя.

Инцидент произошёл на Краснодарской улице на юго-востоке Москвы.

Как писал NEWS.ru, ранее полицейские задержали мужчину, который начал стрелять в магазине подмосковного Дедовска. Инцидент произошёл на Больничной улице.

21-летний покупатель решил не платить за замороженные чебуреки, а просто унести их с собой. Когда ему попыталась помешать продавщица, злоумышленник достал пистолет и начал стрелять, а потом скрылся.