Москвич захватил борт пассажирского самолета в Сочи Mash: туриста из Москвы задержали в Сочи при попытке захвата самолета

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Москвич на несколько минут захватил борт самолета в Сочи. 31-летний мужчина прорвался на взлетно-посадочную полосу, добежал до воздушного судна и начал угрожать его экипажу, сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина выбежал из здания аэропорта в Адлере на взлетно-посадочную полосу. Когда он добрался до самолета Airbus А320, который планировал вылетать в Санкт-Петербург, он поднялся на борт и потребовал, чтобы к нему никто не подходил. При этом он угрожал поджечь кресла и себя. Позднее сотрудники охраны задержали его. В настоящий момент он находится на допросе.

Отмечается, что пассажиры еще не заполнили салон, когда произошел инцидент. Пустой самолет только готовили к посадке. Борт должен был вылететь в 16:25 по местному времени, однако рейс задержали на три часа.

Ранее пилоты авиакомпании «Ютэйр» спасли пассажирский самолет при посадке во Внуково. Они увели свой борт на второй круг, когда заметили выкатившийся на полосу самолет, и предотвратили катастрофу. Boeing 737-800, летевший в Москву из Грозного, готовился к посадке. Однако пилоты заметили другой самолет на посадочной полосе. В результате экипаж рейса из Чечни оперативно прервал заход, и судно ушло на второй круг.