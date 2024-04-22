Пилоты во Внуково увели свой самолет от катастрофы Во Внуково пилоты заметили выкатившийся на полосу борт и избежали столкновения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Пилоты авиакомпании «Ютэйр» вовремя заметили выкатившийся на полосу самолет в аэропорту Внуково и увели свой борт на второй круг, тем самым предотвратив катастрофу, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, инцидент произошел утром 22 апреля.

Boeing 737-800, который летел в столицу из Грозного, готовился к посадке, но пилоты увидели, что на посадочную полосу выехал другой самолет этого же перевозчика, вылетавший в Душанбе. В итоге экипаж рейса из Чечни оперативно прервал заход, и судно ушло на второй круг.

Оказалось, что пилоты рейса в Душанбе не услышали указания диспетчера. Как пишет канал, радиочастоту им заблокировал другой самолет. Ситуация разрешилась без происшествий.

Ранее в аэропорту Пулково грузовик врезался в здание терминала. Никто не пострадал. Грузовая машина Hyundai пыталась проехать под аркой терминала, однако задела здание своей крышей. В результате ДТП была повреждена облицовка. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.

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