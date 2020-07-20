Момент наезда автобуса на остановку в Москве попал в Сеть

https://static.news.ru/photo/02311d2a-ca65-11ea-9807-fa163e074e61_660.jpg Фото: ТИПИЧНАЯ МОСКВА™/vk.com

В Сети появилась видеозапись с моментом наезда автобуса на остановку, случившегося 20 июля на юго-востоке Москвы в районе Люблино. Ранее сообщалось, что в результате ДТП пострадали четыре человека. Один из них погиб, трое госпитализированы.

На обнародованных кадрах, снятых камерой наружного видеонаблюдения, видно, что автобус протаранил остановку боковой частью. Несколько человек до столкновения успели отбежать от павильона.

Исходя из предварительной информации, водитель автобуса не справилась с управлением и совершила наезд на остановку «Бассейн» на Ставропольской улице на пересечении с Краснодонской улицей, передаёт телеканал РЕН ТВ.

Как ранее писал NEWS.ru, автомобиль-такси Skoda влетел в грузовик на 22-м километре трассы М-8 на Ярославском шоссе в подмосковном Королёве. В результате столкновения погиб один человек.