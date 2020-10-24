МЧС направило вертолёты в район взрыва на борту танкера

https://static.news.ru/photo/4817a322-168c-11eb-9354-fa163e074e61_660.jpg Фото: 23.mchs.gov.ru

К поискам моряков танкера «Генерал Ази Асланов» подключились вертолёты. Как сообщил начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенант внутренней службы Олег Волынкин, трое членов экипажа судна по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Инцидент произошёл в субботу, 24 октября. На танкере, шедшем в Ростов-на-Дону, произошёл взрыв — по предварительным данным, причиной стали пары нефтепродуктов. Из 13 человек, находившихся на борту, 10 живы и сейчас находятся на вспомогательных судах. Ещё троих взрывом выбросило за борт, об их судьбе пока ничего не известно.

Сейчас вылетел из города Керчи и работает вертолёт МЧС России. В 7 часов утра также планируется вылет вертолёта МЧС России из города Геленджика со спасателями для организации поиска и спасения возможных пострадавших, а также осмотра места происшествия на предмет возможного разлива нефтепродуктов, — сказал Волынкин в интервью телеканалу «Звезда».

Ранее NEWS.ru писал, что терпящий бедствие танкер взяло на буксир судно «Меркурий». Они начали движение к месту якорной стоянки. Представитель МЧС отметил, что «Генерал Ази Асланов» находится на плаву с минимальным креном.