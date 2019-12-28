Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Саратовской области. В результате ДТП два человека погибли, а легковушку разорвало напополам.
Инцидент произошёл на дороге Саратов — Вольск примерно в 17:30 по местному времени (16:30 по Москве),
После аварии машина разлетелась на две части, у одной их которых только передние колёса, а у другой — только задние.
Как ранее писал NEWS.ru, в центре столицы Татарстана произошло ДТП с участием нескольких машин и дракой, которая попала на видео. Находящийся в неадекватном состоянии водитель, как посчитали очевидцы, сначала сбил мужчину, а потом врезался ещё в несколько стоящих рядом автомобилей.
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