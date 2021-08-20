Лесной пожар в Свердловской области разросся до 240 гектаров

Лесной пожар в Свердловской области продолжает разрастаться — он уже достиг площади более 240 гектаров. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на региональный департамент информационной политики, горят участки рядом с базами отдыха под Первоуральском.

В районе озера Глухое под Первоуральском спасатели продолжают борьбу с одним из крупнейших в регионе природных пожаров общей площадью 240 гектаров, — говорится в сообщении ведомства.

На место брошены дополнительные подразделения МЧС и авиалесоохраны. Персонал и гостей баз отдыха «Зелёный мыс» и «Остров» эвакуировали. Под эти цели администрация Первоуральска предоставила автобус.

Властям также пришлось заняться прокладкой минерализованной полосы вокруг садового товарищества «Мирный». В этот район направлены около ста спасателей и два десятка единиц техники.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, причина таких интенсивных пожаров, помимо прочего, — аномальная жара. В регионе 21 августа был побит рекорд — 35 градусов.

Ранее россиянам рассказали, как они сами могут восстановить сгоревший лес. В условиях изменения климата, жаркой погоды, человеческой беспечности и алчности леса в России и остальном мире горят в невиданных ранее масштабах. Только в этом году из-за пожаров в Якутии сгорели лесные насаждения, по площади сравнимые с Португалией. Что делать, если хочется помочь природе восстановиться.