https://static.news.ru/photo/54209c6a-c26d-11e9-aae3-fa163e074e61_660.jpg Александр Шестун Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна перевели в реанимацию из СИЗО на фоне ухудшевшегося состояния. С перерывами он держит голодовку с февраля, срок последней превысил уже 70 дней.Об этом News.ru сообщил его адвокат Андрей Гривцов.

У него катастрофическая потеря веса, он весит 61 кг. Врачи ФСИН приняли решение о переводе его в реанимацию, — отметил он.

Бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159), легализации денежных средств (ч. 4 ст. 171.1) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289). Шестун называет уголовное дело против него местью за отказ уйти в отставку. По его словам, ему угрожали глава управления «К» ФСБ Иван Ткачёв, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Ранее News.ru писал о том, что Шестун порезал руку на заседании суда.