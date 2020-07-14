Двоих человек насмерть придавило гидравлической пластиной мусоровоза

13 июня в селе Долматово Домодедовского городского округа Московской области гидравлической пластиной мусоровоза придавило двоих мужчин. От полученных травм они скончались на месте.
Один из погибших прибыл в Подмосковье из другого региона для покупки мусоровоза. Он направился в центр по продаже грузовых машин вместе со знакомым, которого попросил присутствовать в качестве эксперта,
Гидравлическая пластина понравившегося им транспортного средства была поднята, когда они начали осматривать работу гидравлических цилиндров. В этот момент механизм рухнул на людей.
Сотрудники технического центра уверяют, что машина была полностью исправна, так как её проверка проходила накануне. Управлять механизмом можно было только их кабины, в которой на момент ЧП никого не было.
Старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий рассказала журналистам, что в настоящий момент следователи проводят мероприятия для выявления всех обстоятельств случившегося.
Ранее NEWS.ru писал, что в Новогиреево порыв ветра сорвал рекламную вывеску с торгового центра, конструкцией придавило проходившую мимо девушку. Инцидент произошёл возле ТЦ «Перовский».
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