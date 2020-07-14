Двоих человек насмерть придавило гидравлической пластиной мусоровоза

https://static.news.ru/photo/d7125888-c60a-11ea-a623-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

13 июня в селе Долматово Домодедовского городского округа Московской области гидравлической пластиной мусоровоза придавило двоих мужчин. От полученных травм они скончались на месте.

Один из погибших прибыл в Подмосковье из другого региона для покупки мусоровоза. Он направился в центр по продаже грузовых машин вместе со знакомым, которого попросил присутствовать в качестве эксперта, передаёт «МК».

Гидравлическая пластина понравившегося им транспортного средства была поднята, когда они начали осматривать работу гидравлических цилиндров. В этот момент механизм рухнул на людей.

Сотрудники технического центра уверяют, что машина была полностью исправна, так как её проверка проходила накануне. Управлять механизмом можно было только их кабины, в которой на момент ЧП никого не было.

Старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий рассказала журналистам, что в настоящий момент следователи проводят мероприятия для выявления всех обстоятельств случившегося.

Ранее NEWS.ru писал, что в Новогиреево порыв ветра сорвал рекламную вывеску с торгового центра, конструкцией придавило проходившую мимо девушку. Инцидент произошёл возле ТЦ «Перовский».