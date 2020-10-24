Детская больница загорелась в Москве

https://static.news.ru/photo/bd38136a-161b-11eb-a55b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошёл в Российской детской клинической больнице имени Н. И. Пирогова, которая находится на Ленинском проспекте в Москве.

В результате ЧП из здания эвакуировали 228 человек, рассказали в МЧС. Огонь возник среди постельных принадлежностей в подвале здания. Пламя распространилось на 0,5 квадратных метра.

Всего было перемещено 228 человек, из них 116 детей, 93 взрослых, 19 человек персонала. Сейчас люди возвращаются обратно, — рассказали в ведомстве.

Возгорание удалось ликвидировать подручными средствами, сведений о пострадавших в настоящий момент нет, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожар произошёл в пищеблоке одного из детсадов Томска утром 22 октября. По предварительным данным, загорелась распределительная коробка.