Дети провели двое суток в квартире с мёртвыми родителями в Ленобласти

https://static.news.ru/photo/de7ae992-149c-11eb-b83f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире одного из домов в Кингисеппском районе Ленинградской области тела двоих человек. С ними два дня находились их дети.

По данным Следственного комитета, в настоящий момент проводится поверка.

По информации органа опеки Кингисеппского района, дети переданы под предварительную опеку дедушке, живущему в Большом Куземкино. Также есть родственники, которые выразили готовность оказать семье помощь. Ранее семья на учёте в органах опеки не состояла, — сообщили в пресс-службе администрации области.

Там отметили, что детей передали родственникам. Возраст детей — один год и пять лет, рассказал журналистам ТАСС источник.

Ранее NEWS.ru писал, что 18-летняя Яна из Московской области провела всю жизнь, фактически находясь в плену у собственной матери. Женщина не отдала дочь в школу, запрещала ей общаться с другими детьми и не озаботилась оформлением никаких документов.