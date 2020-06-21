Число жертв аварии в Липецкой области возросло до шести

https://static.news.ru/photo/18c09a98-b3b3-11ea-b4de-fa163e074e61_660.jpg Фото: 48.mchs.gov.ru

В результате аварии с участием двух легковых автомобилей, которая произошла 21 июня на территории Липецкой области, погибли шесть человек. Ранее СМИ сообщали о пяти жертвах ДТП.

Как сообщили представители пресс-службы регионального управления МЧС, в Елецком районе у села Паниковец столкнулись Kia Rio и Hyundai Creta. При ударе автомобили получили серьёзные повреждения. Обе машины оказались сильно смяты. Одно из транспортных средств слетело с дороги.

Шесть человек в результате аварии погибли, один участник ДТП получил травмы. По предварительным данным, детей среди погибших нет. В настоящее время правоохранительные органы занимаются выяснением того, из-за чего произошла трагедия. Существует версия, что машины не смогли разъехаться на двухполосной дороге, передаёт телеканал «Царьград».

Как ранее сообщал NEWS.ru, ДТП с участием четырёх автомобилей произошло на 43-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень. В результате один человек погиб и ещё четверо пострадали.

Согласно предварительным данным, авария произошла по вине водителя Renault Logan. Во время обгона он допустил боковое столкновение с автомобилем Ford, который двигался в том же направлении. В результате Renault отбросило на ехавшие навстречу Lada и Opel.