Звание крупнейшего авиаперевозчика России «отняли» у «Аэрофлота»

https://static.news.ru/photo/fd2260b6-831d-11ea-86cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская авиакомпания «S7» на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) пошла на ряд позитивных мер. Например, запустила акцию «Летайте дома» — граждане могут накапливать мили, чтобы позже их использовать. Кроме того, у перевозчика есть офис в Новосибирске — это позволяет развивать перелёты внутри РФ, рассказал для NEWS.ru председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Компания достаточно сильно снизила стоимость перелётов, что обеспечило им определённого рода загрузку. В настоящий момент они («S7». — NEWS.ru.) в полтора раза опережают «Аэрофлот» по объёму пассажиропотока и количеству рейсов <...> Поэтому сейчас можно наблюдать, как на первое место выходит перевозчик, выбравший своей стратегией развития внутрироссийские направления, — считает эксперт.

Он добавил, что объявленных мер поддержки отрасли — 23 млрд рублей — хватит примерно на два месяца. Потери сектора превышают 200 млрд рублей. Именно на эту сумму, по мнению Зотова, рассчитывают компании. Кроме того, он предложил одобрить иные виды помощи. Например, зафиксировать аэропортовые сборы и заморозить стоимость топлива.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «S7» переориентировала часть самолётов на перевозку грузов в салоне. Так, уже доставлен медицинский груз из Пекина в Новосибирск.