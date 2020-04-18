S7 перепрофилировала часть самолётов в грузовые

https://static.news.ru/photo/89f03b64-8173-11ea-9269-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания S7 переориентировала часть самолётов на перевозку грузов в салоне. Так, уже доставлен медицинский груз из Пекина в Новосибирск.

Рейсы планируется выполнять из Китая в российские города, по внутрироссийским, а также по некоторым европейским направлениям, — говорится в сообщении компании.

В подобных перевозках уже участвует и Nord Wind. Власти РФ разрешили авиакомпаниям использовать салоны пассажирских лайнеров для перевозки грузов, так как отмена большинства пассажирских рейсов привела к дефициту ёмкостей и росту тарифов на грузовые перевозки. Ведь большую часть грузов до пандемии возили именно пассажирские самолёты в багажных отделениях.

О размере увеличения тарифов можно судить по цене доставки лекарств из Китая в США. В настоящий момент она составляет около $13 за 1 кг, а в 2019 году в пик сезона не превышала $3,6. По мнению экспертов, данная тенденция будет сохраняться до лета 2020 года.

Основным маршрутом для грузоперевозок пассажирскими лайнерами, как писал NEWS.ru, станет перелёт с медицинскими товарами из Китая в города Европы. У Пекина не хватает на эти цели порядка 69% самолётов.