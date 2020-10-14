Завершилось строительство Трансадриатического газопровода

https://static.news.ru/photo/ee40024a-0e0c-11eb-b325-fa163e074e61_660.jpg Трансадриатический трубопровод Фото: tap-ag.com

Трансадриатический трубопровод достроен, к транспортировке азербайджанского газа через Турцию и Грецию на юг Европы он будет готов к середине ноября. Об этом сообщил консорциум ТАР.

Почти четыре с половиной года спустя с начала строительства Трансадриатический трубопровод практически завершён. Трубопровод TAP заполнен природным газом от греко-турецкой границы до приёмного терминала на юге Италии, — сказано в сообщении.

Длина ТАР составляет 878 километров. По нему газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз через Турцию и Грецию должен пойти на юг Европы. Газопровод соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP) на греко-турецкой границе и пересекает Грецию, Албанию и Адриатическое море вплоть до юга Италии. Таким образом, трубопровод должен стать альтернативным маршрутом в Европу.

Изначально он будет транспортировать 10 млрд кубометров газа в год с потенциалом удвоения мощности до 20 млрд. На греческий участок потрачено более €1,5 млрд.

Как писал NEWS.ru, Баку предпримет дополнительные шаги для увеличения поставок газа в Турцию, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. 19 сентября он присутствовал при закладке фундамента морских операций на месторождении Абшерон на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева. Запасы этого месторождения оцениваются в 350–360 млрд кубометров газа и 100 млн тонн конденсата. Поставки газа с Абшерона будут осуществляться в том числе и в Турцию.