Азербайджан намерен увеличить поставки газа в Турцию

https://static.news.ru/photo/858c07bc-fa89-11ea-af97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Баку предпримет дополнительные шаги для увеличения поставок газа в Турцию, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. 19 сентября он присутствовал при закладке фундамента морских операций на месторождении Абшерон на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева. Запасы этого месторождения оцениваются в 350–360 млрд кубометров газа и 100 млн тонн конденсата. Поставки газа с Абшерона будут осуществляться в том числе и в Турцию.

Если год назад азербайджанский газ на турецком рынке был на четвёртом-пятом месте, то теперь мы занимаем первое место. Это важно как для нас, так и для Турции. Сегодня Турция получает газ из братской страны, и для увеличения этих поставок будут предприняты дополнительные шаги, — цитирует пресс-служба Алиева.

Он уточнил, что газ с месторождения Абшерон будет поставляться в Турцию через Трансанатолийский газопровод (TANAP), поступит он «и на другие рынки».

В первой половине этого года Азербайджан стал крупнейшим поставщиком газа в Турцию. Объём закупок составил 5,44 млрд кубометров, что на 23,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В 2019 году Россия была лидером в рейтинге поставщиков газа в Турцию. Однако за первое полугодие 2020-го в эту страну было импортировано только 4,68 млрд кубометров российского газа, что на 41,5% меньше аналогичного показателя за прошлый год.

Как писал NEWS.ru, в начале августа Азербайджан направил в Одессу танкер с 85 тыс. тонн нефти для Белоруссии. Ранее председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков отмечал, что в 2020 году ожидается поставка в Белоруссию до 1 млн тонн нефти. Начиная с марта дочерняя структура SOCAR поставила через нефтепровод «Одесса — Броды» и порт Одессы несколько партий нефти.