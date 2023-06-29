Экономист ВЭБа рассказал, как может расти российская экономика Заслуженный экономист Клепач: экономика России может ежегодно расти на 3,5-4,5%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Клепач

Экономика России способна демонстрировать рост в 3,5-4,5% ежегодно, заявил NEWS.ru главный экономист ВЭБа, заслуженный экономист России Андрей Клепач. По его словам, консервативные прогнозы обычно предполагают рост экономики в районе двух с небольшим процентов. Это связано с тем, что наши возможности по наращиванию экспорта углеводородов, а также экспорта металлов и леса оказались ограничены.

Но у нас есть все возможности расти больше. На мой взгляд, от 3,5% или 4,5% (в год. – NEWS.ru.). Но это требует перестройки денежно-кредитной политики и нового проектного подхода. И с точки зрения бизнеса, и людей здесь потенциал роста огромный, – пояснил экономист.

Ранее в интервью NEWS.ru первый министр экономики России Андрей Нечаев заявил, что при сохранении санкций в ближайшие годы российскую экономику ждет «барахтанье в болоте». То есть она будет ежегодно расти на 1-2% в то время, как другие страны уже показывают рост в 5-6%.