Запад урезал закупки газа из России: куда мы продаем его теперь

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Недавно ЕС согласовал план ограничения поставок газа из России и Белоруссии. Несмотря на то что прямых запретов (как, например, по нефти) в отношении российского газа Западом не вводилось, его экспорт в Европу неуклонно снижают. Куда Россия продает газ теперь и как ограничения сказываются на отрасли, играющей большую роль в пополнении бюджета страны, разбирался NEWS.ru.

Как Запад пытается снизить экспорт газа из России

Почему отечественный газ под евросанкции не подпал, понятно: 40% потребностей Европы покрывали поставки именно из России. Но ЕС к 2027-му хочет научиться вообще обходиться без нашего голубого топлива. Так, в 2022-м были введены в действие следующие меры: план REPower EU по снижению зависимости ЕС от импорта из России — до 50 млрд кубов в 2022-м; отказ от продления контрактов с «Газпромом» (Болгария и Польша); приостановка Германией сертификации «Северного потока — 2».

Россия в ответ ввела требование для недружественных стран оплачивать поставки трубопроводного газа в рублях. В конце 2022-го Еврокомиссия создала механизм для совместных закупок газа, исключающих российские поставки. Первые тендеры оказались вполне успешными, и в 2023-м ЕК предложила ввести совместные закупки на постоянной основе.

А в конце 2023-го Брюссель представил такой план: любая страна ЕС может запретить доступ компаниям из России и Белоруссии к своим газопроводам и терминалам СПГ. На основе этого предложения уже разрабатывается регламент. То есть формально удар наносится только по фирмам, но благодаря этому будут ограничены поставки.

В феврале 2023-го ЕС ввел потолок цен на газ — порядка $2000 за 1000 кубометров. В ответ президент Путин подписал указ, запрещающий «Газпрому» покупать газ у совместных предприятий с немцами и австрийцами дороже. Кроме того, недавно власти Украины подтвердили намерение отказаться от пролонгации соглашения с «Газпромом» о транзите газа, которое заканчивается в конце этого года. Подвергается «ударам» и российский СПГ — к примеру, наложены санкции на любые финансовые контакты с «Арктик СПГ 2».

Фото: gazprom.ru

Как снизился экспорт российского газа в Европу

Попытки Запада ограничить экспорт из РФ отчасти увенчались успехом. В денежном выражении поступления от газового экспорта в 2023-м уменьшились почти втрое — до €16,7 млрд. «Экспорт трубопроводного газа из России за период с 2021 по 2023 год снизился в пять раз — с 41% до 8%», — рассказал NEWS.ru ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

Расклад таков: в 2023 году 75% российских сжиженных углеводородных газов (основные компоненты — пропан, изобутан и н-бутан, не путать с СПГ) пришлось на страны ЕС, а вот продажи в Европу трубопроводного газа достигли в 2023-м многолетнего дна и составили всего 25–27 млрд «кубов».

И то обстоятельство, что Европа за 2023 год нарастила поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) на 3% — до 12,7 млрд «кубов», пока не сильно меняет ситуацию.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто еще в ЕС покупает российский газ

«Если говорить о поставках в Европу по трубе, то ожидать какого-то большого роста поставок можно только в случае изменения на уровне политических решений Германии и ЕС, потому что сохранившуюся нитку „Северного потока — 2“ можно запустить в любой момент», — сказал NEWS.ru генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. По его словам, аналогичная ситуация и с простаивающим газопроводом Ямал — Европа. Он был остановлен, поскольку та его часть, которая проходит по территории Польши, принадлежала Газпрому на 49%, но поляки в 2022-м ее фактически национализировали.

Эксперт уточнил, что поставки в Южную и Юго-Восточную Европу сейчас идут через Турцию («Голубой поток» и «Турецкий поток»), а в Западную и Центральную — через Украину. Самым крупным покупателем в Европе пока остается Австрия. На фоне планируемого отказа Украины продлевать контракт с «Газпромом» на транзит российского газа Австрия рассматривает возможность отказаться от его импорта. Но это проблематично: в 2023-м почти 65% потребляемого страной газа было поставлено из России.

«Проблема с транзитом через Украину может решиться легко, — уверяет Правосудов. — После Украины газопровод идет в Словакию и Австрию. Обе страны заинтересованы в продолжении транзита и не хотят повторения ситуации с Польшей». Поэтому не исключено, что пункт сдачи газа в итоге решат перенести с западной границы Украины на восточную. В этом случае по территории Украины газ будут транспортировать уже европейские компании — словацкие или австрийские.

Российский газ держит путь на Восток

«Совсем другая картина на восточном направлении, — продолжает Правосудов. — Тут экспорт газа уже вырос и будет только расти». Так, в ближайшие годы на проектную мощность выйдет «Сила Сибири» — 38 млрд «кубов» в год. Уже подписан контракт по дальневосточным маршрутам, где нужно будет продлить небольшой участок трубы до Китая — это еще 10 млрд «кубов» (с 2027 года. — NEWS.ru.), отмечает Правосудов. Плюс вот-вот будет подписан контракт по «Силе Сибири — 2». По этой трубе газ пойдет не только в Китай, но и в Монголию. Но пока соглашение не подписано, строительство газопровода не начинали.

Фото: gazprom.ru

Китаю, отмечает эксперт, газ очень нужен в первую очередь даже не с точки зрения роста экономики, а ради вытеснения угля, которого страна потребляет больше, чем весь остальной мир. «Поставки российского газа идут также в Казахстан и в Узбекистан, — говорит Правосудов. — В Узбекистане есть проблема собственной добычи, поэтому там планируют и дальше наращивать закупки». Развивается и киргизское направление: «Газпром» является владельцем и оператором Киргизской газотранспортной системы «Газпром Кыргызстан» — и там идет активная газификация, отмечает аналитик. Поставки в Среднюю Азию пока небольшие, но они, бесспорно, будут расти.

Планируемый в Турции газовый хаб, по словам эксперта, интересен тем, что туда приходит разный газ — не только российский, но и иранский, тоже находящийся под санкциями, и азербайджанский. Небольшая добыча есть и в самой Турции. Попав в этот хаб, газ становится «обезличенным». И таким образом можно наращивать поставки в Европу. Но пока в этом направлении делаются лишь первые шаги.

Отдельная история — с экспортом сжиженного природного газа (СПГ). ««Арктик СПГ 2» на сегодняшний день газ производит, — рассказывает Правосудов, — но пока его не могут вывезти из-за сложной ледовой обстановки. Кому и куда будет поступать этот СПГ, мы узнаем по факту, так как предприятие находится под санкциями. Да и проблема с танкерами для перевозки СПГ пока не решена». Но, полагает эксперт, эти танкеры все равно окажутся в России: они построены, находятся в Корее, но нам их не продают, боясь санкций. С другой стороны, эти танкеры больше никому не нужны. И вряд ли их решатся отправить на металлолом.

Будущее газовой отрасли

Несмотря на трудности отрасли в последние годы, эксперты отмечают: дно пройдено, снижение добычи, которое наблюдалось по итогам 2022 и 2023-го, — на 11,7% и 5,5% соответственно — прекратилось, а добыча в нынешнем году может увеличиться на 5% по сравнению с прошлым годом. Так, «Ведомости» пишут, что, по оценкам аналитиков Центра ценовых индексов, позитивный тренд может сохраняться как минимум еще на протяжении шести лет.

Так же оптимистично настроены и в «Газпроме». В частности, зампредседателя правления компании Олег Аксютин недавно сообщил, что к 2050 году природный газ займет лидирующую позицию в структуре мирового топливно-энергетического баланса, обеспечивая 26% глобальной потребности в источниках энергии. Отсюда компания видит перспективы в развитии инфраструктуры как на внутреннем рынке — особенно учитывая тот факт, что 80% добытого газа в 2023-м ушло на покрытие внутреннего спроса, — так и на внешнем, обеспечивая спрос Китая, стран Центральной Азии и Турции.

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