Законопроект о льготной ипотеке подготовлен в Госдуме

https://static.news.ru/photo/b9e48812-8465-11ea-8f00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы подготовили поправки в закон об ипотеке, которые в случае принятия позволят брать жилищный заём под льготный процент даже семьям с небольшими доходами.

Россияне смогут накопить средства на первоначальный взнос за два-три года. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, сообщает «Парламентская газета».

Так называемые жилищно-накопительные вклады как раз позволяют накопление первоначального взноса на вкладе, после чего банк предоставляет кредит заёмщику под более низкий процент, так как за период накопления кредитная организация может пользоваться деньгами вкладчика два или три года, — объяснил предлагаемое нововведение депутат.

Аксаков добавил, что поправками также предлагается освободить суммы, которые начисляет государство на соответствующий вклад, от НДФЛ. Кроме того, доначисления на ипотечные вклады депутаты хотят обезопасить от взысканий со стороны судебных приставов.

Предложения депутатов будут обсуждаться с представителями Центробанка и Минфина. Если их согласуют, законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму, отметил Аксаков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ведущие банки РФ начали оформлять заявки по программе льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых. Российский лидер Владимир Путин 16 апреля 2020 года высказал ряд предложений, позволяющих поддержать строительный сектор на фоне нестабильной экономической ситуации и пандемии COVID-19. По словам замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, субсидирование программы начнётся с 1 мая 2020 года.