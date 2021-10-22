Загнать цены в угол: что нового придумали в правительстве

Пока Центробанк пытается обуздать инфляцию с помощью ключевой ставки, правительство запускает целую систему борьбы с ростом цен. Минпромторг следит за промышленными товарами, Минсельхоз — за продовольствием, а Минэнерго — за топливом. Если стоимость «исследуемого» товара выйдет за рамки, ведомства должны будут оперативно среагировать. В их распоряжении целый арсенал мер противодействия — от субсидирования производителей до заградительных экспортных пошлин и соглашений о «заморозке» цен. Одни эксперты видят в этом необходимый рынку комплексный подход, другие опасаются возможного давления на бизнес. А что же ждать рядовым покупателям?

Это сладкое слово «система»

В октябре Министерство экономического развития повысило оценку инфляции за 2021 год с 5,8% до 7,4%. В ведомстве посчитали, что инфляцию прежде всего «подгоняет» увеличение цен на продовольствие. На прошлой неделе премьер Михаил Мишустин поручил разобраться с ситуацией первому вице-премьеру Андрею Белоусову. И вот теперь стало известно, как он это будет делать. Правительство в пилотном режиме запустило «систему противодействия рискам ускорения мировых цен на социально значимые товары». Разработку как раз и курирует Белоусов.

Суть «системного» подхода состоит в том, что отраслевые ведомства построили эконометрические модели, описывающие зависимость стоимости товаров на внутреннем рынке от глобальной инфляции. Минпромторг анализирует стоимость алюминия, меди, чёрных металлов (арматуры, горячекатаного рулона, лома стального и металлургического концентрата), а также всех видов минеральных удобрений — калия, аммофоса и селитры. Минсельхоз следит за ценами на пшеницу, пшеничную муку, хлеб, семена подсолнечника, подсолнечное масло, кукурузу, ячмень, соевые бобы, продукцию животноводства (курица, свинина, яйца, молоко), а также рыбопродукты (минтай, горбуша, сельдь). В зоне ответственности Минэнерго — нефть, бензин (АИ-92 и АИ-95), дизельное топливо, полиэтилен и полипропилен. Период оценки — 6–8 недель.

У каждой группы товаров свой «профиль риска», иными словами, допустимые рамки изменения цены (их ведомства определили индивидуально). Как только стоимость выходит за рамки, ведомство обязано предложить, как сгладить риски разгона внутренних цен на тот или иной товар. Конечная цель системы — удержать рост цен в пределах целевой инфляции. Методику уже применяют. Сейчас, например, Минсельхоз беспокоит нехарактерный для данного периода года рост цен на мясо и картофель.

Таможня берёт за добро

Сдерживать рост цен в правительстве намерены с помощью снижения ввозных пошлин и субсидирования производителей. Более жёсткий вариант — введение демпферов, гибкой системы вывозных таможенных пошлин (в период разгона цен ставка повышается, в период охлаждения конъюнктуры — снижается). А в самых экстремальных случаях — заключение специальных соглашений с производителями и продавцами о «заморозке» цен на определённом уровне. Ранее такая мера применялась к подсолнечному маслу и сахару.

Кирилл Брага/Global Look Press

То, что предлагается целый ряд мер для множества товарных групп, очень правильно, ведь инфляция может расти по самым разным причинам, рассуждает Фёдор Сидоров, основатель Школы практического инвестирования. По его словам, растущая глобальная инфляция сказывается прежде всего на стоимости импорта — чем он дороже, тем выше цены на российскую продукцию, где используются импортные составляющие. А это длинный перечень товаров, начиная от продукции АПК и заканчивая автомобилями.

Для борьбы с глобальной инфляцией будет применяться снижение ввозных пошлин — это снизит стоимость импорта и, как следствие, сократит издержки российских производителей. В результате рост цен на их продукцию должен замедлиться, — пояснил эксперт NEWS.ru.

Заметим, ранее эта мера практически не применялась. Росли экспортные пошлины, что ограничивало конкурентные преимущества некоторых отечественных производителей, но при этом не создавался дефицит на внутреннем рынке (что всегда приводит к росту цен), объясняет Сидоров.

В целом правительство намерено применять комплексный подход и использовать разные инструменты, в зависимости от того, по какой причине дорожает товар.

Сидоров считает, что предложена вполне рабочая многоплановая система, в которой главное — оперативность принятия решений и правильная оценка результатов применения предлагаемых инструментов.

«Рычаг давления на бизнес»

Эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский не разделяет оптимизма коллеги. По его словам, это просто система, которая прогнозирует движение цены на горизонте двух месяцев. Простейший рыночный анализ рисков роста цен на определённые товарные группы, не более того. С чего вдруг математический и финансовый анализ стал чем-то «волшебным», тем более у якобы высокотехнологичных ведомств — совершенно непонятно, указывает он.

По факту министерства получили мощнейший рычаг давления на бизнес — одним росчерком пера из-за показателей непонятной системы расчётов они могут просто перекрыть экспортные направления для ряда компаний из разных отраслей. И делаться это будет «под соусом» помощи населению в виде предупреждения и сокращения роста цен на товары и продукты, — заявил эксперт NEWS.ru.

При этом вопросы снижения качества продукции, которое возмущает покупателей не меньше, чем непосредственно рост цен, никого особо интересовать не будут, считает Переславский. Контролем качества эта система, увы, не занимается.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У кандидата экономических наук, доцента кафедры бизнес-статистики университета «Синергия» Анны Лосевой тоже возникают сомнения относительно работоспособности предложенной системы борьбы с инфляцией.

Во-первых, большой вопрос, насколько достоверно построенные эконометрические модели отражают реальное положение вещей, говорит она. То есть корректно ли оценена выявленная «сильная зависимость» цен внутреннего рынка от мировых.

Тесная ли взаимосвязь фактора и результата или здесь отчасти проявляется ложная корреляция на фоне общих трендов? — задаётся вопросом экономист.

Кроме того, несмотря на то что в экономике всё взаимосвязано, внутренний и внешний рынки в достаточной степени изолированы друг от друга. Внутренние факторы роста цен не связаны напрямую с внешними, однако именно зависимость между ними взята за основу в «системе». Причём, согласно обозначенной методике, лишь только предстоит отследить эту зависимость. Делаться это будет в течение указанных 6–8 недель. А что же будет происходить до истечения этого срока? Очевидно, что в предновогодний период на существенные изменения цен покупателям рассчитывать нет смысла. На это косвенно указывают и слова президента, что ситуация с продовольствием в мире будет усугубляться.