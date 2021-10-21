Путин предсказал усиление кризиса продовольствия в мире

В отдельных странах и регионах время от времени возникает кризис продовольствия. Есть основания полагать, что он будет нарастать и в итоге достигнет крайней формы. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе заседания клуба «Валдай».

В ряде государств и даже целых регионов периодически возникает кризис продовольствия. Есть все основания полагать, что этот кризис будет усугубляться в ближайшее время и может достичь крайней формы, — сказал российский лидер.

Он также добавил, что следует помнить о существующем в мире дефиците воды и электроэнергии.

Ранее Путин отметил, что необходимо разработать комплекс мер по сдерживанию цен на продукты и защите сельхозпроизводителей. Эту работу он поручил кабмину. Глава государства отметил, что в случае роста цен на производимые на основе газа удобрения у отечественных производителей может возникнуть соблазн реализовывать всё по высоким ценам. По словам президента, действия должны быть направлены на нивелирование «негативных последствий, которые могут происходить на мировых рынках» и отразиться на экономике страны.