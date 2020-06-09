«Газпром» заключил крупнейший долгосрочный контракт на поставку газа. «РусХимАльянс», которым на паритетной основе владеют «Газпром» и «РусГазДобыча», подписал ключевые договоры в рамках проекта создания комплекса переработки и сжижения этансодержащего газа в районе Усть-Луги. Об этом говорится в официальном сообщении российской транснациональной энергетической компании, более 50% акций которой принадлежат государству. О том, как это поможет бюджету страны, где искать взаимосвязь с запуском «Северного потока — 2», и каким образом это может компенсировать нынешние экспортно-сырьевые убытки на фоне падения цен на энергоносители и спроса на газ, — в материале NEWS.ru.

В опубликованных документах предусмотрена следующая схема взаимодействия. Этансодержащий природный газ будет поставляться с месторождений «Газпрома» «РусХимАльянсу» в объёме 45 млрд куб. м в год. Голубое топливо, оставшееся после переработки (выделения этановой фракции и других ценных компонентов) и производства сжиженного природного газа, должно быть перемещено в газотранспортную систему «Газпрома» в объёме около 18 млрд куб. м в год.

Подписаны договоры на поставку сырьевого и товарного газа, этановой фракции. Заключён ЕРС-контракт (договор, который заключают между собой заказчик и генеральный подрядчик​. — NEWS.ru) на создание объектов газопереработки и общезаводского хозяйства интегрированного комплекса, — также отмечается в сообщении.

Кроме того, «Газпром» и «РусХимАльянс» заключили 20-летние коммерческие договоры на поставку товарного и сырьевого газа. Таким образом, на длительную перспективу гарантировано сырьевое обеспечение интегрированного комплекса.

Напомним, что в марте 2019 года «Газпром» и «РусГазДобыча» приняли решение о финальной конфигурации проекта создания комплекса по переработке и сжижению природного газа в районе Усть-Луги (оператор — «Русхимальянс»). Сырьём для предприятия станет этансодержащий природный газ из месторождений «Газпрома» в Надым-Пур-Тазовском регионе, доставляемый по выделенным газопроводам.

Считается, что строящийся комплекс будет самым мощным по объёму переработки газа в России и крупнейшим по объёму производства сжиженного природного газа (СПГ) в Северо-Западной Европе (13 млн тонн в год). Помимо СПГ, товарной продукцией станут этановая фракция, сжиженные углеводородные газы и пентан-гексановая фракция.

Anton Kavashkin/Global Look Press

Поэтому по сравнению с другими проектами по строительству СПГ он, как ожидается, обеспечит бОльший уровень налоговых поступлений, а также поддержит спрос на продукцию российского машиностроения. Марсель Салихов научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

Особенностью проекта в Усть-Луге является преимущественное использование российского оборудования, а также то, что проект реализуется без специальных налоговых ослаблений, объяснил научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Марсель Салихов. Налоговая поддержка реализуется только в форме нулевой ставки экспортной пошлины (по сравнению с 30-процентной пошлиной при экспорте трубопроводного газа), отметил он.

Эксперт отметил, что расширение системы ГТС на северо-западе в рамках строительства «Северного потока − 2» позволяет обеспечивать сырьём комплекс в Усть-Луге, а также потребителей в Ленинградской области. По словам экономиста, реализация строительства газохимического комплекса позволит увеличить поставки СПГ на экспорт (около 13 млн т в год) и поставки СУГ (примерно 2,4 млн т).

«Северный поток — 2» должен заработать в конце 2020 года, проект в Усть-Луге — в конце 2024 года, судя по официальным комментариям, поэтому по времени они никак не связаны. СПГ-проект диверсифицирует экспортные поставки, с этой точки зрения взаимосвязь есть. Александр Сидоров ведущий аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» ведущий аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»

Итак, скорее всего, проект в Усть-Луге будет запущен после 2025 года. К этому времени ситуация на мировых рынках газа может значительно измениться. Текущие уровни цен на голубое топливо являются экстремально низкими и не сохранятся на таком временном горизонте. Однако в долгосрочном периоде мировой газовый рынок развивается с большей ориентацией на расширение сегмента СПГ. Другая долгосрочная тенденция — растущий спрос на химическую продукцию. Поэтому для сохранения сильных конкурентных позиций на мировом газовом рынке России выгодно строительство новых газохимических и СПГ-мощностей, подчеркнул Марсель Салихов.

Между тем, всё-таки возникает немаловажный вопрос: как это может компенсировать нынешние убытки на фоне падения цен на энергоносители и спроса на газ? По мнению ведущего аналитика ИК «Велес Капитал», появление крупного игрока на и без того сильно пострадавшем рынке СПГ лишь усилит давление на цены. Текущие крупные игроки собираются и далее наращивать производство, идёт ценовая война, стоимость газа упала в три раза с начала года, и выход на рынок в таком состоянии выглядит, на взгляд Александра Сидрова, нецелесообразным.

Рынок СПГ находится в печальном состоянии со смутными перспективами, и вкладывать миллиарды долларов для выхода на такой рынок, на мой взгляд, крайне опасно. Возможно, «Газпром» ожидает, что за 3,5 года до запуска его СПГ-проекта конъюнктура улучшится, но, судя по тенденциям, уйдут низкорентабельные игроки (США, Австралия), но придут высокорентабельные (Катар, Россия собираются наращивать производство), а избыток СПГ не сократится, и цены останутся низкими, — заключил Сидоров.

Как это поможет бюджету РФ

Надо понимать, что проект по созданию интегрированного комплекса по переработке сжиженного природного газа с газохимическим производством в Усть-Луге нацелен на увеличение неэнергетического, несырьевого экспорта из России. В частности, производимый заводом этан планируется поставлять на перспективный газохимический комплекс (ГХК), который будет выпускать свыше 3 млн т полимеров в год.

Anton Kavashkin/Global Look Press

При этом проект в Усть-Луге предусматривает сооружение мощностей по ежегодной переработке 45 млрд куб. м газа (поставщик — «Газпром»), производству и отгрузке 13 млн т СПГ, до 4 млн т этана и более 2,2 млн т сжиженных углеводородных газов.