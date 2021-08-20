Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья

В России могут ввести налоговый вычет с расходов на аренду жилья. Это требуется для развития арендного рынка. С данной инициативой выступил Минстрой РФ, говорится в паспорте программы, размещённом на портале проектов нормативных правовых актов.

Данная задача включает в себя следующие мероприятия: предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей; субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям, отмечается в проекте программы.

Так, Минстрой предлагает снизить госпошлины за регистрацию договора аренды на длительный срок. Также развитию арендного рынка может помочь создание наёмных домов. Для стимулирования их создания предлагается ввести механизм коллективных инвестиций и поддержку коммерческой аренды с предоставлением ипотечных займов.

Кроме того, в ведомстве предлагают использовать долгосрочную аренду в качестве альтернативы предоставления помещения в собственность. Ещё жилищные условия россиян могут улучшить арендные сертификаты, которые помогут легче найти жильё.

Отмечается, что к 2030 году в России ежегодно планируется строить более 5 млн квадратных метров арендной недвижимости.

Ранее стало известно, что Минстрой планирует предоставить жильё всем очередникам до 2030 года. Для реализации задуманного требуется более 1,5 трлн рублей из бюджета страны.