«Яндекс» поднимет цены на такси с 25 августа

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Евросоюз заморозил экономическую помощь Афганистану в размере €1 млрд на ближайшие семь лет. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия собирается расширить пакет гуманитарной помощи для Афганистана сверх запланированных €57 млн, — отметила политик. При этом глава Еврокомисси добавила, что пакет экономической помощи Афганистану в €1 млрд, который был...