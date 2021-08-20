«Яндекс» поднимет цены на такси с 25 августа

Компания «Яндекс» повышает цены на такси с 25 августа, повышение коснётся тарифа «Эконом» и некоторых других. Цены поднимутся в ряде регионов, уточняет издание Readovra.
С 25 августа в Краснодаре повысится «Эконом» и некоторые другие пассажирские тарифы. Если раньше поездка длиной 8 км и 19 минут стоила 177 рублей, то теперь она подорожает до 184 рублей. С 26 августа условия всех пассажирских тарифов в городах ближнего Подмосковья станут такими же, как в Москве, — приводит издание сообщение компании.
Работники «Яндекса» уже предупреждены о новых условиях перевозки пассажиров.
Ранее сообщалось, что агрегаторы такси начали отстранять от работы в Подмосковье водителей, у которых нет QR-кода о наличии защиты от коронавируса. На данный момент возможности принимать заказы лишились 30 таксистов.