«Ъ»: выдача банковских кредитов резко сократилась в апреле

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Падение рынка потребительского кредитования было зафиксировано в апреле. Оно определилось сокращением выдачи ипотечных кредитов на фоне переформатирования программ льготного кредитования, пишет «Коммерсант».

Банки выдали в апреле кредитов на сумму 303,9 млрд рублей, что в два раза меньше, чем в марте, и в три — чем в феврале. По сравнению с прошлым годом объёмы выдачи розничных кредитов упали в четыре раза. Ипотечных кредитов выдано всего на 159,3 млрд рублей, в марте эта сумма составила 525 млрд рублей. Выдача ипотечных кредитов по новым ставкам при высоких ценах на жильё резко сократило число желающих покупать недвижимость.

Небольшой рост показало кредитование наличными, оно составило 105,1 млрд рублей в апреле против 75 млрд рублей в марте. Тем не менее, это в 4–6 раз меньше прошлогодних показателей.

Автокредитов в апреле было выдано на 23 млрд рублей, их число составило 19,3 тыс. Это на 10,8% и на 16,4% больше, чем в марте, соответственно. POS-кредитов в апреле было выдано 654,1 тыс. на сумму 16,4 млрд рублей. В марте эти показатели были на уровне 573,4 тыс. и 14,3 млрд рублей.

Банкиры связывают рост потребительских кредитов со снижением ставок и смягчением условий для клиентов. К тому же, банковские клиенты уже постепенно адаптируются к новым условиям.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ по поручению главы государства запускает специальную программу льготного кредитования для предприятий, закупающих приоритетную импортную продукцию. Поддержка необходима в первую очередь компаниям, которые в нынешней ситуации вынуждены искать новых поставщиков сырья, оборудования и комплектующих для своей деятельности.