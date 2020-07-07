Выборы в США и торговые войны могут негативно отразиться на экономике РФ

https://static.news.ru/photo/bd3a5408-c0e0-11ea-8d2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sue Dorfman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эксперты считают, что президентские выборы в США и торговые войны Соединённых Штатов с Китаем могут негативно сказаться на экономике России.

Негативное влияние на российскую экономику может оказать, с одной стороны, экономическая турбулентность (после выборов в США), а с другой стороны — замедление мировой экономики и соответствующее снижение спроса на сырьё из-за торговой войны США и Китая, — процитировали директора Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгия Остапковича в ТАСС.

Ужесточение торговых ограничений по отношению к Китаю приведёт к сокращению мирового спроса на сырьё. Предвыборные дискуссии могут подтолкнуть США к этому шагу, полагает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергей Хестанов.

Все острые политические вопросы становятся предметом предвыборной дискуссии. На этом фоне очень вероятны попытки ужесточить торговые ограничения по отношению к Китаю. Для России это негативный фактор, так как он приведёт к снижению товарооборота между США и Китаем, снизив, как следствие, глобальный спрос на сырьё, — привели слова Сергея Хестанова в агентстве.

Он добавил, что есть дополнительный риск — ужесточение санкций против России, особенно это возможно в случае победы кандидата от Демократической партии. Сергей Хестанов отметил, что торопиться с выводами всё же не стоит, нужно дождаться, пока новый президент США вступит в должность и сформирует новую администрацию, а это произойдёт не раньше начала 2021 года.

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев также подтвердил, что в случае победы демократа Джо Байдена на выборах для России сохраняются риски санкций.

Победа демократического кандидата на президентских выборах в США формирует повышенные санкционные риски. Уже сейчас Джо Байден высказывается в пользу жёсткой внешней политики в отношении РФ, — пояснил Владимир Евстифеев.

Он отметил, что санкции изменят планы Минфина РФ и могут негативно сказаться на курсе рубля.

Эксперты единогласно высказали мнение, что российской стороне в любом случае выгодно развитие США, Китая и ЕС, так как ослабление экономики в результате торговых войн КНР и США снизит спрос на товары экспорта РФ.

Если экономика будет развиваться, то будет рост спроса на топливо. России выгодно, чтобы экономика в США, в Китае и в Евросоюзе развивалась, — подытожил Георгий Остапкович.

Ранее NEWS.ru писал, что Китай будет вынужден принять ответные меры в связи с повышением США пошлин на импорт китайской продукции.