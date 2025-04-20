ВТБ и Сбербанк решили отменить комиссии по льготным ипотекам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин объявили о намерении отменить дополнительные комиссии за выдачу льготных ипотечных кредитов, их слова приводит журналист Павел Зарубин в Telegram-канале. При этом Греф предупредил, что за таким шагом последует резкое падение объемов выдачи ипотеки.

Будем отменять, но это приведет к тому, что резко упадет объем выдачи ипотеки, просто банки не могут выдавать ипотеку себе в убыток, а она сегодня убыточна. Это был способ удержать как-то объемы выдачи ипотечных кредитов, — объяснил глава Сбербанка.

Костин согласился с мнением Грефа. Он подчеркнул, что решение ввести комиссии по льготным ипотекам было вынужденным. По его словам, ни Сбербанк, ни ВТБ не хотели так поступать.

Но к нам пришли все из других банков, поэтому вынуждены были сравняться. Президент сказал — сделаем, конечно, — добавил Костин.

Ранее глава Республики Татарстан Рустам Минниханов выразил мнение, что семейная ипотека должна распространяться на семьи с детьми до 14 лет. Кроме того, он предложил предоставлять льготную ипотеку и членам семей ветеранов специальной военной операции.

До этого президент России Владимир Путин встретился с гендиректором ДОМ.РФ Виталием Мутко. В ходе беседы глава государства заявил, что россиянам нужно заранее разъяснять условия ипотеки, чтобы не спровоцировать рост цен на жилье.