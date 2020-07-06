Всемирный банк прогнозирует в 2020 году падение ВВП РФ на 6%

https://static.news.ru/photo/499f760e-bf73-11ea-9d5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валовый внутренний продукт (ВВП) России в 2020-м упадёт на 6% и в 2021–2022 годах будет восстанавливаться умеренными темпами. Об этом говорится в докладе Всемирного банка.

Под влиянием глубокого спада мировой экономики, спровоцированного пандемией COVID-19, ВВП России, согласно прогнозам, в 2020 году упадёт на 6% до 11-летнего минимума <…>, — отмечается в докладе.

В сообщении также говорится, что падение темпов роста экономики усугубляется резким падением цен на нефть — в период с января по май 2020 года до 53%.

Кроме того, по данным Всемирного банка, совокупное потребление домохозяйств сократится по итогам 2020 года на 4,9%, а валовые инвестиции в основной капитал — на 8%.

В докладе отмечается, что при отсутствии второй волны пандемии может начаться умеренное восстановление экономики с переносом позитивного импульса на 2021 год, когда ВВП составит 2,7% и в 2022 году ускорится до 3,1%.

Как ранее писал NEWS.ru, международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по снижению ВВП России на 2020 год до 5,8% с 5%. В 2021 году аналитики Fitch прогнозируют рост российской экономики на 3,6%, а в 2022 году — на 2%.